На Никольской улице Москвы началась масштабная реконструкция
Никольская улица берет временную передышку, там началась глобальная реконструкция. Магазины и кафе ушли на каникулы, а старинные здания скрылись за строительной сеткой. Что планируется сделать?
Никольская улица перегорожена заборами, рабочие меняют кабели электросетей, фасад каждого второго дома закрыт строительной тканью. Большие витрины опустели. Богатый ассортимент и рекламные плакаты съежились до листов А4: магазин переехал, кафе закрыто, ресторан временно не работает.
"Здание на Никольской улице покинули не только мы, а все заведения, которые работают в этом здании, поскольку его поставили на реконструкцию. Мы надеемся, что это временно, но нового договора аренды у нас пока нет подписанного", — говорит Мария Лошкова, директор по маркетингу сети ресторанов.
Здание, известное как Шевалдышевское подворье, решил отреставрировать собственник. В XVIII веке здесь были палаты, работал знаменитый на всю Москву кабак "Истерия".
Дом №23 в народе известен как расстрельный — в здании располагалась Военная коллегии Верховного суда СССР. Здесь уже идут работы.
"Это реставрация фасадов, замечательной чугунной лестницы внутри и торговых залов", — рассказывает Елена Киселева, главный архитектор проекта.
"Основные реставрационные работы по этому объекту закончатся в следующем году", — объясняет Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.
Здание Чижевского подворья 6 лет стоит в таком виде: фасад затянут строительной тканью — она сама уже нуждается в ремонте. Возможно, капитальный подход поможет закончить и эту затянувшуюся реставрацию.
Никольская не попала в городские программы ремонта и благоустройства. Сроки переносили из-за праздников и чемпионата мира. Тогда улица, которая упирается в Красную площадь, стала главной для футбольных фанатов со всех континентов. Здесь пели, танцевали, знакомились и даже ночевали. Владельцы бизнеса не успевали подсчитывать прибыль.
"Это такой новый Старый Арбат для Москвы. Теперь это знаковая улица. Очень хотелось бы, чтобы реконструкция как можно быстрее завершилась. Очень хотим туда вернуться", — говорит Мария Лошкова, директор по маркетингу сети ресторанов.
Порой кажется, что праздник с Никольской никуда и не уходил. Несмотря на реставрацию, улица всегда популярна у туристов. И к Новому году ее, конечно, обязательно украсят.
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