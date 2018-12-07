На Покровке в Москве таксист сбил дорожных рабочих и пешехода

Москве объявлен план "Перехват": сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя такси, который 7 декабря сбил двоих дорожных рабочих и пешехода и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло в центре столицы — в районе улица Покровка. Сообщается, что водитель был на иномарке "Киа Сид".

По предварительным данным, он сбил людей тротуаре, причем, одного из них после удара протащил на капоте еще несколько метров.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. Задержать виновника аварии пока не удалось, передает "Россия 24".

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" уточнили, что это произошло у дома 8 по Покровскому бульвару.