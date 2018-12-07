"Неправильные потуги" Запада и ненужный кусок Украины: Назарбаев - о мыслях Путина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что у России нет планов по захвату восточных территорий Украины.

В интервью телеканалу "Россия 24" Назарбаев задался вопросом — почему на Украине случилось то, что случилось?

"Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория".

Назарбаев переживает и за Украину, ведь он там учился и хорошо знает украинцев. Он надеется, что Россия и Украина смогут урегулировать конфликт.

Он напомнил высказывания о России бывшего председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу: "Он говорил, что Россия — континент, притворяющийся государством, Россия — цивилизация, притворяющаяся народом. Так он подчеркивал огромность России".

По его мнению, в последние годы Россия кардинально изменилась, в том числе благодаря роли нынешнего президента РФ Владимира Путина.

При этом политик подчеркнул, что санкционная политика Запада в отношении России контрпродуктивна. Он напомнил, что Советский Союз все 74 года был под санкциями. "Несмотря на эти санкции, Россия подняла промышленность, подготовились ко Второй мировой войне и выиграла ее. Поэтому потуги, которые сейчас делаются с целью приостановить развитие России, неправильные, с одной стороны. С другой стороны, они контрпродуктивные", — сказал Назарбаев.

"Чтобы пожать руки, должны быть две стороны. Он предлагает, он этого желает, а те придумывают то одну, то другую причину для того, чтобы затормозить", — сказал глава Казахстана.

Глава Казахстана отметил, что мысли российского президента в том, чтобы найти выход из сложившихся трудностей.

Назарбаев выразил уверенность, что Россия и Европа нуждаются друг в друге. Он полагает, что сотрудничество в перспективе все же случится.