"Боке Хуниорс" отказали в признании победителем Кубка Либертадорес

Аргентинскому клубу "Бока Хуниорс" отказано в праве быть признанным победителем Кубка Либертадорес. Соответствующий заброс был отклонен Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

В финал Кубка Либертадорес – главного клубного турнира Южной Америки вышли два аргентинских клуба "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Первый матч, прошедший на поле "Боки", завершился вничью 2:2. Ответный матч был сорван болельщиками "Ривера", напавшими на автобус соперника. Матч неоднократно откладывался и до сих не сыгран. КОНМЕБОЛ предлагал провести финал в Мадриде, но "Ривер Плейт" ответил отказом.

На основании этого "Бока Хуниорс" предложила засчитать соперникам техническое поражение. В этом случае Кубок доставался бы "Боки". Но КОМНЕБОЛ не подержал эту инициативу и настаивает на проведении второго финального матча.