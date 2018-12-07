Появились новые фотографий разгульной жизни Цеповяза в колонии

Обнародована новая подборка фотографий с дружеских застолий участника "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок в колонии строгого режима в Амурской области.

Автор компиляции Сергей Перин утверждает, что все снимки были сделаны в период с 2014 по 2017 годы. "Особо опасный преступник несет тяжелое наказание, кушая пищу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом", — отметил он.

Судя по представленным снимкам, за три года Цеповяз успел несколько раз отдохнуть на природе, встретиться со множеством друзей и поучаствовать в бесчисленном количестве торжеств — фото сделаны преимущественно за столом, в так называемой комнате психологической разгрузки. В подборке фигурирует фотография, на которой член "банды Цапков" предстает в форме хоккеиста клуба "Транзит".

Месяц назад появилась первая подборка фотографий с банкетов Цеповяза, после чего осужденного отправили в штрафной изолятор, а глава управления ФСИН по Амурской области и несколько его подчиненных понесли дисциплинарное наказание.

В ноябре 2013 года Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды и приговорили к 19 годам и 10 месяцам в колонии строго режима. Жертвами действовавшей в станице Кущевской "банды Цапков" стали 19 человек.