Не понимали последствий: Киев подставил моряков в Керченском проливе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинскими моряками, пострадавшими при задержании в Керченском заливе. По ее словам, "двое из них точно не понимали возможных последствий" того, что они делают, что нарушают границу.

Моряки рассказали, что плыли, куда им сказали. "Они сами, двое из троих, сказали: "Даже не знаю, как так получилось", — пояснила омбудсмен, добавив, что третий задержанный держался замкнуто.

Москалькова также отметила, что сожаления о произошедшем моряки не высказали, но подчеркнула, что это ее "оценочное мнение" и соответствующих вопросов напрямую она не задавала, передает "Интерфакс".

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что все трое содержатся под стражей в рамках международного и российского права. Каждый из троих раненых находится в медицинской палате, с ними содержатся и другие подозреваемые, но это "люди интеллигентные" и в насильственных действиях не обвиняются. Каждый из моряков получил письмо от близких при помощи сервиса электронных писем ФСИН.

Договоры с адвокатами раненые моряки пока не заключили, но это "вопрос к украинской стороне". Если же договоры не будут заключены, Россия может предоставить морякам бесплатную юридическую помощь.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу.