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7 декабря 201813:33

Песков: Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности

фото: defense.gov

Российская Федерация строго соблюдает все свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил Дмитрий Песков. А все вопросы, которые касаются технических особенностей ракеты 9М729, лучше задать Министерству обороны РФ, добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее, пишет агентство ТАСС, госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву вернуться к соблюдению договора о РСМД. Более того, он дал на это 60 дней. После того, как этот срок истечет, Штаты сами выйдут из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности.

Позже заместитель Помпео по контролю над вооружениями Андреа Томпсон пояснила, что речь идет о 9М729. Это якобы дальнобойная крылатая ракета наземного базирования, которая нарушает ДРСМД. Поэтому Вашингтон требует у Москвы либо отказаться от данного оружия, либо модифицировать его.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, в свою очередь, что Штаты пытаются лишить Россию современного оружия и ослабить ее обороноспособность. Также он предупредил, что страны, которые разместят у себя американские ракеты средней и малой дальности, станут целями для ответного удара РФ, пишет агентство РИА Новости.

ДРСМД был подписан в 1987 году президентами Горбачевым и Рейганом. Документ запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров и дальнобойных крылатых ракет наземного базирования, вроде сухопутной версии американского Tomahawk. Обосновано это, прежде всего, тем, что подобное оружие дает стране-агрессору возможность нанести внезапный, обезоруживающий удар. А это нарушает базовый принцип ядерного сдерживания.

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