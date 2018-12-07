Футболистов "Арсенала" заподозрили в употреблении веселящего газа

В британской прессе появилась информация о бурной вечеринке, в которой участвовали сразу 12 футболистов "Арсенала". Игроки употребляли не только алкоголь, но и веселящий газ.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", футболисты пригласили сразу 70 девушек и устроили бурную вечеринку. Игроки вдыхали веселящий газ из мешков. Некоторые даже теряли сознание. Фотографии с мероприятия были опубликованы известным британским таблоидом.

Среди тех, кто принимал участие в вечеринке, Месут Езил, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Сеад Коланишац и Маттео Гендузи. Никакой реакции клуба пока не последовало.