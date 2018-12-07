"Яндекс" открестился от таксиста, сбившего людей в центре Москвы. Он схвачен

Полицейские задержали водителя такси Kia Rio, сбившего трех человек в центре Москвы. ДТП произошло в районе улицы Покровка. Пострадавшие — двое дорожных рабочих и пешеход — находятся в больнице с тяжелыми травмами.

"В Большом Златоустинском переулке водитель автомашины такси был задержан. Им оказался 20-летний приезжий, не работающий в службе такси и не имеющий права управления транспортными средствами", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Между тем, в пресс-службе агрегатора "Яндекс.Такси" рассказали, что сбивший людей автомобиль принадлежит таксопарку "ВидеКи". Последний эта машина выполняла заказ "Яндекс.Такси" 4 декабря.

"Мы сообщили о происшествии таксопарку и уже готовим все данные, которые у нас есть, для правоохранительных органов", — отметил представитель "Яндекс.Такси".