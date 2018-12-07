В Татарстане мужчина ударил ножом уволенную работницу из-за наведения порчи на его семью

Житель Нижнекамска стал обвиняемым в уголовном деле по статье "Покушение на убийство" после того, как ударил ножом женщину, которую он заподозрил в злокозненных магических манипуляциях.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ, супруга 59-летнего Михаила Б., владевшая парикмахерской, уволила наемную работницу. После этого, по словам самого мужчины, его домашние начали болеть, а семья почувствовала вмешательство потусторонних сил.

"Знакомые экстрасенсы по предъявленным фотографиям знакомых заявили, что "порчу" навела именно уволенная парикмахер", — отметили в ведомстве.

После этого Михаил выследил 50-летнюю женщину, нанес ей несколько ударов ножом и скрылся, но через некоторое время был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Пострадавшая оказалась в больнице, а обвиняемого ожидает комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.