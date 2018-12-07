Кириенко и Песков прокомментировали череду отмен концертов в стране

В Кремле очень внимательно следят за ситуацией, связанной с отменой концертов ряда исполнителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В регионах в течение недели отменили концерты рэперов Хаски и Элджея, а также групп IC3PEAK и "Френдзона".

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко считает отмены этих концертов глупостью, передает ТАСС. Кириенко подчеркнул, что с современной молодежной культурой "надо уметь работать", чтобы это не заканчивалось запретами, когда кому-то вдруг не понравился исполнитель.

Кроме того, Кириенко заявил, что нынешняя молодежь "лучше нас, интереснее нас". Главная ценность у современного молодого поколения, по его словам, — самореализация.