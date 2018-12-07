"Обочечник" набросился с ножом на мешавшего ему водителя на МКАД

Агрессивный мужчина грозил пустить в ход нож во время выяснения отношений с водителем КамАЗа посреди проезжей части на востоке Москвы. Дорожный конфликт попал в объектив камеры регистратора.

Описанные события произошли около 10 часов утра в минувшую среду, 5 декабря, на МКАД. Водитель КамАЗа с манипулятором, как можно судить по кадрам, намеренно мешал проезду машин по обочине. Большинство участников дорожного движения в итоге перестраивались, но владелец белого Volkswagen Golf решил преподать урок "учителю".

Мужчина обогнал и "оотормозил" КамАЗ, после чего вышел из салона и выразил свое негодование словами. Судя по всему, слова он выбрал не самые удачные, поскольку водитель манипулятора отправился выяснять отношения. Словесная перепалка была недолгой — вспыливший владелец Volkswagen выхватил большой нож и ринулся на обидчика. До поножовщины, по счастью, дело не дошло — противники обменялись пинками, после чего их разнял один из очевидцев свары.

Стоит отметить, что водитель попутной "Газели" предусмотрительно блокировал легковушке дорогу, увидев намерение ее владельца решить спор силовым методом.

Обращался ли кто-либо из участников конфликта в полицию, остается неизвестным, но с места стычки агрессивный "обочечник" уехал довольно быстро.