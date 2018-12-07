Тема:
Независимость Косова 1 час назад
Еще одно государство отозвало признание Косова
Идея независимости Косово теряет поддержку. Признание Косова отозвал Мадагаскар. Об отзыве признания независимости Косова Мадагаскар проинформировал белградский МИД, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Решение Мадагаскара по Косову было изменено 5 декабря 2018 года, сообщает ТАСС. Приштина провозгласила независимость от Белграда в феврале 2008 года. Независимость Косово сейчас, по версии Сербии, признают 104 страны. Приштина заявляет, что таких государств 117. В феврале глава МИД Косова заявил, что Приштину признало еще одно государство — Барбадос. В любом случае, теперь их стало на одно меньше. Мадагаскар стал 12 страной, которая отозвала свое ошибочное решение о Косове. Свои признания ранее уже отозвали Суринам, Гвинея-Бисау, Лесото, Гана, Бурунди, Папуа – Новая Гвинея, Либерия и Бурунди.
Решение об отзыве признания независимости Мадагаскар принял после того, как Приштина нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, заявив о создании собственных вооруженных сил.
На сторону права на независимость для албанских косовар в 2010 году встал Международный суд ООН. Категорически против независимости Косова выступают более 60 стран. И среди них Россия, Китай, Индия, Испания, Греция и Израиль.
После введения Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины Косово взяло курс на создание невозможных условий для выживания косовских сербов, считает глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Приштина ставит под вопросом репутацию Евросоюза и его способность принудить косоваров выполнять свои обязательства.
В конце ноября 2018 года Приштине было отказано в приеме Косова в Интерпол.
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