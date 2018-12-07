Президент внес изменения в Стратегию нацполитики

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правой информации.

В частности, документ дополнен разделами о целевых показателях и ожидаемых результатах принимаемых мер. Например, целевыми показателями в обновленной стратегии стала определенная доля граждан, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений, доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также доля граждан, у которых не возникает негативного отношения к иностранцам.

Кроме того, были уточнены некоторые другие пункты стратегии. В частности, раздел о состоянии межнациональных отношений был дополнен пунктом о принятии в состав РФ Республики Крым. В документе подчеркивается, что это событие вызвало патриотический подъем и способствовало активизации участия институтов гражданского общества в гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.