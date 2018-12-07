Новейший корабль с "Калибрами" пришел в Черное море

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" добрался до места постоянной службы – Севастополя. В течение декабря на МРК поднимут флаг российских ВМС и официально зачислят на Черноморский флот, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

"Орехово-Зуево" относится к проекту 21631. Это небольшие корабли класса "река-море": водоизмещение — около 1 тысячи тонн, длина – 75 метров, экипаж – 50 человек. МРК построен по технологиям малой заметности и вооружен 8 универсальными ракетами "Калибр-НК". Кроме того, на нем установлены 100-миллиметровая пушка А-190, артиллерийская установка "Дуэт" с двумя 6-ствольными орудиями и ЗРК ближнего радиуса действия "Гибка".

Также 7 декабря в Японском море новейший корвет "Громкий" впервые обнаружил, классифицировал и обстрелял условную субмарину противника противолодочным комплексом "Пакет". Помимо прочего, боевой корабль проверил артиллерийскую установку: сбил несколько мишеней, сброшенных на парашютах с самолета Ил-38.

"Пакет" – это вооружение двойного назначения: защищает корабль от вражеских торпед и атакует субмарины противника на небольшом расстоянии. Комплекс полностью автономен: имеет собственную гидроакустическую станцию и пусковую установку для противолодочных боеприпасов.

"Громкий" — корвет проекта 20380. Он сошел со стапелей Амурского судостроительного завода. 31 августа 2018 его передали на испытания Тихоокеанскому флоту России.