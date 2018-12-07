"Спартак" заинтересован в приобретении Шарля Каборе

Московский "Спартак" планирует укрепить среднюю линию за счет приглашения полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе. Инициатива приобретения игрока сборной Буркина-Фасо исходит от тренера красно-белых Олега Кононова, хорошо знакомого с Шарлем по работе с краснодарцами.

Согласно информации сайта sport 24, контракт Каборе с "Краснодаром" истекает летом, и 30-летний футболист станет свободным агентом. В январе он может вести переговоры с другими клубами. "Краснодару" выгоднее продать Шарля во время зимнего трансферного окна, нежели отпускать его бесплатно летом.

Шарль Каборе пришел в "Кубань" в 2013 году из французского "Марселя". Отыграв в "Кубани" два с половиной года, Шарль перешел в "Краснодар". За пять лет выступлений в российской премьер-лиге африканец провел 79 матчей за "Кубань" и 101 игру за "Краснодар", забив по мячу за каждую из краснодарских команд.