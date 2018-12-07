Украинская провокация: Шеремет посоветовал Полтораку не раскручивать истерию

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что Киев целенаправленно раскручивает истерию вокруг Керченского пролива. Он напомнил, что пролив свободен для всех судов, соблюдающих нормы международного права, и украинские военные корабли, получив все согласования с российской стороны, беспрепятственно проходили через пролив в Азовское море.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко и его режим чувствуют полную безнаказанность и, пользуясь этим, устраивают провокации наподобие инцидента в Керченском проливе, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что Запад "проглотил антиконституционный вооруженный переворот", и с тех пор не может призвать Порошенко к ответу, хотя давно уже стало понятно, "с кем они имеют дело".

25 ноября три украинских военных корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе. Корабли и 24 моряка были задержаны, три человека получили ранения.