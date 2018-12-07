Отдыхавшая в Мурманске туристка из Таиланда застряла в Заполярье из-за рассеянности

В российское Заполярье в последнее время нередко добираются туристы из стран, очень далеких от этих суровых мест. Бывает, что они попадают здесь в происшествия.

Так, на днях в Териберке туристы из Китая попали в ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал – только арендованная машина получила повреждения.

А 7 декабря полицейские пытаются помочь туристке из Таиланда, которая приехала в Мурманск на отдых. Девушка призналась, что зашла за покупками в крупный торговый центр, но по рассеянности забыла там сумку с документами.

Туристка должна сегодня вылететь из Мурманска, полиция пытается помочь девушки найти пропавшие документы и вещи, сообщает портал "СеверПост".