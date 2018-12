Кевин Харт отказался вести "Оскар" из-за обвинений в гомофобии

39-летний американский актер Кевин Харт отказался вести церемонию вручения кинопремии "Оскар" из-за обвинений в гомофобии. Сначала комик отмахнулся от нападок общественности, но затем принял решение отдать столь почетную должность кому-нибудь другому, сообщает TMZ.

О том, что Кевин Хартман будет вести очередную церемонию вручения "Оскара", стало известно 4 декабря. На актера тут же посыпались обвинения в гомофобии. В период с 2009-го по 2011-й год Хартман позволил себе несколько резких высказываний в "Твиттере". В частности, артист написал, что накажет сына, если тот будет вести себя, как представитель противоположного пола, а также назвал одного из своих собеседников "толстым геем".

После бурных интернет-обсуждений участия Хартмана в церемонии вручения "Оскара" актер заявил, что снимает с себя полномочия ведущего.

"Я решил отказаться от роли ведущего "Оскара". Не хочу перетягивать н себя внимание в ночь, которая предназначена для многих потрясающих и талантливых актеров. Приношу искренние извинения представителям ЛГБТ-сообщества за мои жесткие слова в прошлом", — написал Харт в своем "Твиттере".

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.