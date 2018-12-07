МВД: указаний отменять концерты не было
В пятницу в Совете Федерации заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что ведомство не издавало приказов об отмене концертов молодежных исполнителей в российских регионах, передает ТАСС.
По словам Зубова, причины отмены концертов нужно рассматривать в каждом отдельном случае. "Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет", — сказал представитель МВД.
Как сообщалось, в последние несколько недель в ряде российских регионов были отменены выступления современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, за ситуацией с отменой концертов в Кремле "следят очень внимательно".
На дискуссионной площадке "Обновление" съезда "Единой России" первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал отмены концертов популярных молодежных исполнителей глупостью.
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