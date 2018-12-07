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Умер Андрей Битов 57 минут назад
В столице простились с классиком отечественной словесности Андреем Битовым
В здании Центрального дома литераторов простились с писателем Андреем Битовым. Автор, которого считают одним из основателей русского постмодернизма в литературе, умер 3 декабря в Москве на 82-м году жизни. Произведения Битова переведены почти на все европейские языки. Проводить в последний путь автора "Пушкинского дома" и "Оглашенных" пришли сотни людей.
С Андреем Битовым прощались в Центральном доме литераторов. На Большую Никитскую пришли люди, которые знали Андрея Георгиевича лично: друзья, коллеги по писательскому цеху и, конечно, благодарные читатели его удивительных сочинений.
"Цель жизни — выполнить назначение", — написал он на страницах своего, пожалуй, главного шедевра "Пушкинский дом". На церемонии прощания вспоминали его сочинения, несуетную жизнь и огромный вклад в культуру нации.
"То, что написано им, издано — это бесценный запас русскоязычного знания о белом свете. Его имя только еще начинает звучать по-настоящему так, как оно того заслуживает", — считает кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев.
"С моей точки зрения, это одни из умнейших людей эпохи. В нем была врожденная внутренняя порядочность, интеллигентность. Он любил и помогал друзьям, дорожил ими", — говорит Юрий Рост, фотограф, друг Андрея Битова.
Прозаик, поэт, эссеист, кинодраматург, безусловный классик отечественной словесности. Когда-то его назвали "русским Джойсом", основателем советского постмодернизма. Андрей Битов создал мир слов, которого не было до него, и который останется таким же цельным и ценным для русской и мировой литературы.
"Он хотел очень многого для новой России, считал, что мы такая гуманитарная империя, которая дала миру очень много", — вспоминает книгоиздатель Владимир Григорьев.
Его произведения переведены практически на все европейские языки. При жизни он стал обладателем множества наград и литературных премий. Но главной его премией стало само время жизни страниц и строк. Оно не закончится, пока будет существовать русский язык, которому он служил всю свою жизнь.
После гражданской панихиды Андрея Битова отпоют в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Прах писателя захоронят в Санкт Петербурге.
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