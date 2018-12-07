Украинцам рекомендовали отказаться от "русскоязычного культурного продукта"

Ивано-Франковский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказало интернет-издание LB.ua, подчеркнув, что за данное решение высказалось 68 депутатов областного совета.

Решено, что мораторий на публичное использование российских фильмов и музыки будет действовать в Ивано-Франковской области "до момента полного прекращения оккупации территории Украины".

Отмечается, что запрет устанавливается, чтобы избежать эскалации межнациональной вражды в обществе.

Впрочем, как заявил депутат Игорь Дубенко, резолюция облсовета носит рекомендательный характер.

Ранее подобные запреты на публичное исполнение российской музыки и фильмов депутаты облсоветов ввели во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.