Семенов рассказал, как нападал на женщин и зачем

Задержанный в Москве за нападения на женщин 22-летний житель Тольятти признался в содеянном, объяснив свое поведение изменами девушки. Допрос Артема Семенова сняли на видео.

"Я нападал на людей с ножом. Я входил в такое состояние… Я думал над тем, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, и я напивался сильно, пил водку, и в таком состоянии я просто делал все это", — рассказал задержанный на Казанском вокзале "маньяк", как его прозвали напуганные горожане.

Первый случай произошел в 19:15 30 ноября на Рябиновом бульваре в Тольятти — злоумышленник атаковал 20-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением с повреждением печени, желудка и диафрагмы. Спустя сутки, около семи часов вечера мужчина набросился с ножом на 46-летнюю женщину, открывавшую дверь подъезда на бульваре Космонавтов. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным МВД, был и третий случай, но подробностей не последовало.

"Наверное, хотел отомстить. Я просто был зол на то, что она мне изменяет с моим другом", — заявил Семенов.

По его словам, своих жертв он выбирал по фигуре — они должны были быть похожи на бывшую возлюбленную. При этом перед каждым нападением злоумышленник "на свои деньги" покупал новый нож.

Про Семенова известно, что он жил с мамой и бабушкой. Немногочисленные знакомые молодого человека характеризуют его как избалованного, но замкнутого, себе на уме. Его мама уже рассказала, что сын признался ей в совершении преступлений.

Из Тольятти он уехал с помощью сервиса BlaBlaCar. Водитель автомобиля, подвозивший молодого человека, позже опознал своего пассажира.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.