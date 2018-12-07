Провокация в Керченском проливе: Эрдоган озвучил просьбу Порошенко

Президент Турции передал Владимиру Путину просьбу Петра Порошенко об освобождении украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

По словам Тайипа Эрдогана, сразу после происшествия ему удалось поговорить и с российским лидером, и с президентом Украины.

"Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят. Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение", — рассказал он.

При этом президент Турции подчеркнул, что в подобных делах "мы можем лишь попросить, дальше этого не пойдем", сообщает газета "Хюрриет".

Ранее Порошенко попросил Эрдогана поднять тему инцидента в Керченском проливе на саммите G20 в Аргентине.

25 ноября три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в акваторию территориального моря РФ, нарушив государственную границу России. Требованиям российских пограничников они не подчинились и были принудительно задержаны. Находившиеся на кораблях моряки арестованы до 25 января.

В России данный инцидент расценили как откровенную провокацию со стороны Украины. Между тем, президент Петр Порошенко выступил с новым обращение к российским властям, в котором потребовал немедленно и без всяких условий освободить моряков, вернуть украинские военные суда и "деоккупировать Азовское море", передает "Интерфакс".