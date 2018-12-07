Штаты и Израиль могут разругаться из-за боевых самолетов для Хорватии

Соединенные Штаты пытаются заблокировать поставку израильских истребителей F-16 в Хорватию. Речь идет о контракте на 12 машин общей стоимостью почти 500 миллионов долларов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Журналисты уверены: Вашингтон хотел сам заполучить контракт ВВС Хорватии, но в тендере его опередил Тель-Авив. Теперь Штаты утверждают, что Израиль должен просить у них разрешение перед тем, как продавать самолеты, произведенные в США. Пусть даже они были значительно модернизированы специалистами еврейского государства.

Хорватии, конечно, такой конфликт не нравится. Загреб требует, чтобы израильтяне как можно скорее устранили все препятствия. Правда, по данным СМИ, с этим могут возникнуть сложности: госсекретарь Майк Помпео на встрече с премьером Биньямином Нетаньяху пояснил, что главный противник сделки – министр обороны Джеймс Мэттис.

Основные отличия израильского F-16 от американского – заказчик заменил примерно половину всего бортового радиоэлектронного оборудования на свои аналоги. Кроме того, самолет совместим с израильским вооружением вроде ракет Python.