Захарова обсудила с Дезиром ситуацию с Вышинским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудила судьбу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром. Разговор состоялся на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, проходящего в Милане, написала Захарова в своем Facebook. Она напомнила, что Вышинский находится под арестом на Украине уже более полугода.

Дезир, в свою очередь, сообщил в Twitter, что обсудил с Захаровой свободу прессы в России на пространстве ОБСЕ, "включая конкретные преследования журналистов".

Good meeting and discussion at #OSCEMC18 in Milan with Director of @mfa_russia Information Department Maria Zakharova on #mediafreedom situation in #Russia and OSCE region, including individual cases of journalists and our continued dialogue. pic.twitter.com/PYNzxJl0o5