Защитник Небылицы арестован за запрещенную символику

В пятницу Киевский районный суд Симферополя назначил 5 суток административного ареста адвокату Эмилю Курбединову, признав его виновным в публичной демонстрации символики запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир", передает "Интерфакс".

Поводом для составления административного протокола стало размещение постов с символикой запрещенной организации в Facebook.

По словам адвоката, речь идет о публикациях 2013 года, и на тот момент Крым был в составе Украины, где деятельность "Хизб ут-Тахрир" никак не регламентируется.

Курбединова взяли под стражу в зале суда.

При этом один из шести адвокатов Курбединова Айдер Азаматов заявил, что апелляция была подана сразу же после оглашения ареста

Адвокаты и общественные защитники Курбединова заявили 33 ходатайства, судья отклонил почти все.

Слушание началось накануне и продолжалось пять часов, но было отложено на пятницу по просьбе адвокатов из-за позднего времени. Ночь на 7 декабря Курбединов провел дома. В пятницу его защищали семь человек.

В Крыму Курбединов ведет резонансные дела. Так, недавно он начал защищать командира нарушившего госграницу РФ бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу. Он представлял интересы зампредседателя запрещенного в России меджлиса крымских татар Ильми Умерова и журналиста Николая Семены, обвинявшихся в призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

В начале 2017 года Курбединов отсидел 10 суток в симферопольском СИЗО за пост с символикой "хизбов", размещенный в соцсети "ВКонтакте" в 2013 году.

"Хизб ут-Тахрир" в 2003 году признана Верховным судом России террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена.