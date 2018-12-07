Тюмень планирует провести биатлонную Гонку чемпионов

Традиционная Гонка чемпионов по биатлону может пройти в Тюмени по окончанию этапов Кубка мира. Это решение тюменских властей поддержал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Гонка чемпионов завершала биатлонный сезон в России. Соревнования проводились в Москве (2011-2014) и Тюмени (2015-2016). В двух последних сезонах Гонка чемпионов не проходила. СБР принял решение возродить популярный турнир.

Владимир Драчев сообщил ТАСС, что обсудил с руководством Тюменской области возможность проведения Гонки чемпионов. Осталось обсудить вопрос с руководством IBU.