Суд решил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении принял решение об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна.

В июле Кочаряну было предъявлено обвинение в насильственном свержении конституционного строя. Речь шла о событиях марта 2008 года в Армении. Он был арестован на два месяца​​​. Адвокаты обжаловали данное решение в апелляционном суде, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кочаряна отпустили, напоминает РИА Новости.

Однако генпрокурор подал жалобу в Кассационный суд Армении, и дело было отправлено на доследование. Также по делу проходят бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян, который объявлен в межгосударственный розыск, и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Также Кочарян, который занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год, обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег на сумму в несколько сотен миллионов долларов.

В 2008 году в Армении проходили выборы. Оппозиционный кандидат Левон Тер-Петросян проиграл Сержу Саргсяну. В Ереване начались митинги. В ходе столкновений с полицией погибли десять человек, около 200 получили ранения.