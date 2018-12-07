FAN: начинает вещание единственный в России телеканал о фэнтези и аниме

10 декабря начнет вещание новый телеканал FAN — единственный в России проект, показывающий фильмы и сериалы фэнтези, фантастику, аниме и кинокомиксы. Канал создан компанией "Цифровое телевидение". И вещание начнет с понедельника.

Новый телеканал FAN с уникальной концепцией покажет российским зрителям популярные и востребованные во всем мире культовые фильмы из Японии от основоположников жанра аниме — студий Ghibli, Gonzo, MadHouse, Toho, Kadokawa, Bones, от голливудских мейджоров, включая Marvel, Sony Pictures, Warner Bros, а также кино топовых кинопроизводителей Китая и Южной Кореи. Именно в этих четырех странах создается больше всего фильмов и сериалов в жанрах фэнтези, фантастика и аниме. Также на канале будет много блокбастеров фантазийного жанра на основе сюжетов комиксов, к примеру, такие хиты, как "Блэйд", "Звездный путь", "Матрица" и много других.

В эфире телеканала можно будет увидеть не только классику жанра и ленты, недавно вышедшие в прокат, но и абсолютные новинки. Многие фильмы на телеканале будут выходить премьерно практически сразу после мирового релиза в HD-формате и с профессиональным многоголосным дубляжом.

"Канал FAN на российском телерынке безусловно является эксклюзивным. В его основе впервые будет много фильмов и сериалов в жанрах фэнтези, фантастики и аниме. Телеканалы в нашей стране уделяют таким фильмам мало внимания, зато их аудитория в интернете очень велика. И мы хотим привлечь поклонников такого кино к телевизору. Миллионы людей в ожидании!" — сообщил заместитель генерального директора ВГТРК, член Совета директоров АО "Цифровое телевидение" Игорь Шестаков на презентации телеканала.

Жанры фэнтези, фантастика и аниме пользуются большой популярностью у молодой аудитории. Нарисованные миры, альтернативные реальности, наделенные сверхспособностями супергерои, яркие эмоции и новые впечатления — основа привлечения к телеэкрану новой большой потенциальной аудитории, которая по данным Росстата, составляет более 53 миллионов человек.

Ядро канала FAN — молодежь 14-28 лет, которая давно смотрит аниме и фэнтези в интернете, где зачастую представлены некачественные пиратские копии с плохим переводом и плохой картинкой. Просмотр такого кино радости не приносит.

С появлением телеканала FAN зрители получат возможность смотреть премиальный контент любимого жанра в хорошем переводе и с изображением высокого качества (в стандарте HD). Запуская FAN, компания "Цифровое телевидение" не только расширяет палитру своих каналов, но и привлекает к телеэкрану новые аудитории, в том числе тех, кто сегодня почти не смотрит телевизор.

Телеканал FAN доступен для просмотра на территории всей России в сетях операторов платного телевидения. Распространением канала занимается компания "Сигнал Медиа" (www.signalmedia.ru) — эксклюзивный дистрибьютор телеканалов "Цифрового телевидения".

FAN дополнит семейство киноканалов "Цифрового Телевидения", в котором уже есть мелодраматический "Русский роман", интригующий "Русский детектив", увлекательный "Русский бестселлер", уморительная "Комедия", щекочущее нервы "Настоящее страшное телевидение" и канал Cinema, показывающий хиты мирового кинематографа.