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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад
Накануне протестов во Франции нашли грузовик с бомбами и коктейлями Молотова
Правоохранительные органы Франции в преддверии субботних акций протеста изъяли на юге страны 28 коктейлей Молотова и три самодельных взрывных устройства.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в совместном заявлении префекта полиции департамента Тарн и Гарона и прокурора города Монтобан.
Отмечается, что опасные находки заставляют предложить, что на 8 декабря планируются серьезные беспорядки. Начато расследование. Максимальная мера наказания по статье "транспортировка взрывоопасных субстанций или продуктов" составляет до 10 лет тюрьмы.
Одновременно начато расследование против одного из представителей движения "желтых жилетов" Эрика Друэ, который 5 декабря заявил в эфире одного из французских телеканалов, что если манифестанты придут к Елисейскому дворцу 8 декабря, они войдут внутрь.
Его обвинили в "подстрекательстве к совершению преступления или правонарушения".
Массовые акции протеста против повышения цен на бензин и дизель, начались в Пятой республике 17 ноября. Их проводит движение "желтых жилетов". Манифестации сопровождаются по всей Франции столкновениями с полицией, поджогами автомобилей, грабежами магазинов и банков. Известно о четырех погибших и сотнях раненых.
8 декабря протестующие намерены вновь выйти на улицы. Несмотря на то, что цены на топливо заморожены, недовольство митингующих вызывают другие действия власти.
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