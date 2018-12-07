Коньки. Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли второе и третье места на этапе Кубка мира

Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту стартовал в польском Томашеве. Разыграны награды на дистанции 500 метров у женщин. Российские спортсменки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли второе и третье место.

Ольга и Дарья бежали в предпоследней паре. Ольга пробежала пятисотку за 38,078секунды, что принесло ей второе место. Дарья Качанова с результатом 38,296 завоевала бронзу.

Победу одержала австрийка Ванесса Херцог (37,971). Бежавшая с ней в заключительной паре Ангелина Голикова показала пятое время 38,437.