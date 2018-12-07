Митрополит Онуфрий вернул без ответа приглашение на объединительный собор

Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор. Как сообщили в Союзе православных журналистов, Онуфрий запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно.

Ранее сегодня стало известно, что Варфоломей направил митрополиту письмо, в котором заявил, что после собора тот потеряет свой титул. При этом намекнул, что Онуфрий может его сохранить, если приедет на собор и выставит свою кандидатуру на выборах нового митрополита, сообщает "Россия 24".

Письмо опубликовал один из украинских клириков. Как выяснилось, оно было написано 12 октября, то есть на следующий день после заседания Синода в Стамбуле.

Так называемый объединительный собор состоится 15 декабря.

В Московском Патриархате ранее отметили, что деятельность Варфоломея все больше приобретает политический характер. Накануне патриарх Кирилл заявил, что в событиях вокруг украинской церкви очевидна политическая подоплека, а точнее — действия верхушки киевской власти.