Следком подсчитал ущерб от коррупционеров за последние 7 лет

Ущерб от коррупции России подсчитал Следственный комитет. Только за последние 7 лет, то есть с 2011 года, он превысил 123 миллиарда рублей. Эту сумму председатель Следкома Александр Бастрыкин назвал на международной научно-практической конференции во Всероссийском госуниверситете юстиции. Бастрыкин для борьбы с коррупцией призвал к выработке новой психологии чиновников.

Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет России накладывает аресты на имущество обвиняемых и выступает за его полную конфискацию в счет последующего обеспечения имущественного ущерба. Бастрыкин также раскрыл причины роста коррупционных преступлений, сообщает ТАСС.

Оказывается, коррупция растет потому, что мы богатеем – поднимается экономика, увеличивается бюджет, при этом на образование и научный поиск выделяются государством колоссальные средства.

Но и борьба с коррупцией за 7 последних лет, подчеркнул Бастрыкин, набрала серьезные обороты. В суд направлено более 71 тысячи уголовных дел по коррупции, в том числе 453 — в отношении организованных групп и преступных сообществ коррупционного характера. В пример он привел дело в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

По коррупционным делам в качестве обвиняемых привлечено около 78 тысяч человек, которые совершили 166 тысяч таких преступлений.

При этом чаще всего коррупционные преступления вскрываются в правоприменительной деятельности – более 55 тысяч преступлений, в науке и образовании – 27 тысяч, в соцобеспечении и здравоохранении – 19 тысяч. На четвертом месте находится финансовая сфера. На нее приходится около 11 тысяч коррупционных преступлений.