В ЕС нет согласия по новым антироссийским санкциям, но Литва их уже ввела

Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила президент этой страны Даля Грибаускайте.

На встрече с украинским коллегой Петром Порошенко она сказала, что международные организации еще не ввели санкции, но Литва ввела свои, национальные, ограничения "в знак протеста против атаки в Керченском проливе". По ее словам, очень непросто быть первыми, кто вводит санкции.

Также Грибаускайте рассказала, что литовские министры, в том числе министр иностранных дел, получают личные угрозы. Но при этом, как сообщает РИА Новости, Грибаускайте не уточнила, какие именно санкции были введены и какие поступают угрозы.

В понедельник в Брюсселе пройдут переговоры глав МИД стран ЕС. Также состоится неформальный обед с главой МИД Украины Павлом Климкиным​​​. Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что среди европейских государств в данный момент нет согласия по вопросу санкций, и на переговорах таких решений не ожидается.

"Дискуссия сейчас не о том, нужны ли санкции, а о том, что делать в Азовском море, чтобы снизить напряженность, чтобы попробовать способствовать установлению диалога между двумя сторонами", — сказал он.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. "Я не вижу консенсуса в ЕС для новых санкций", — сказал глава немецкого МИД. Как сообщает ТАСС, он добавил, что Германия не будет предлагать вводить новые санкции.

Между тем Вашингтон глубоко обеспокоен инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает "Интерфакс", помощник заместителя секретаря по обороне США Лаура Купер заявила, что весь мир стал свидетелем "незаконной и необоснованной агрессии России по отношению к Украине" в международных водах. По ее словам, это является нарушением международного права.