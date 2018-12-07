В Швеции школьница отказалась ходить на занятия, пока власти не сократят выбросы в атмосферу

15-летняя шведка Грета Танберг объявила протест против экологической политики своей страны. Школьница отказалась ходить на занятия, пока власти не сократят вредные выбросы в атмосферу. Танберг выступила на декабрьской конференции ООН по климату, сообщает Guardian.

Во время своего выступления девочка заявила, что мировые лидеры все это время вели себя, словно дети, безответственно.

"Представителям молодого поколения придется исправлять ваши ошибки", — заявила Танберг.

Школьница объявила "учебную забастовку", которую уже поддержали ее ровесники из 270 городов в разных странах, США, Британии, Австралии, Японии, Бельгии.

"Стоит ли учиться ради будущего, которого у тебя может не быть?", — спрашивает Танберг.

Впрочем, Танберг любит учебу, поэтому не ходит на уроки только по пятницам. Вместо этого она протестует у здания шведского парламента с плакатом, призывая властей одуматься.

Отец девочки не одобряет ее инициативу. Мужчина считает, что протестовать можно и в свободное от учебы время.