Африканские слоны перестали отращивать бивни из-за браконьеров

Ученые отмечают, что африканские слоны перестали отращивать бивни. Биологи предполагают, что это может быть следствием эволюции вида, которая произошла в результате деятельности браконьеров, сообщает National Geographic.

По словам исследователей, раньше без бивней рождались 2-3 процента африканских слонов. Теперь же таких животных около одной трети.

Ученые исключают, что таким образом слоны "отвечают" на действия браконьеров, которые все еще крайне активны в странах Азии и Африки. Бивни слонов для них – ходовой товар.

"За последние 20 лет 98 процентов из 200 самок слонов в Южной Африке, не отрастили бивней", — отметил эксперт по работе с этими животными Джеймс Пул.

Он отметил, что отсутствие бивней у словно скажется не только на их жизни, но и на всей местной экосистеме. Каким образом – пока сказать сложно. Ученые продолжают наблюдения.