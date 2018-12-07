Сбивший трех человек в центре Москвы таксист попал на видео

Камера наружного наблюдения сняла водителя столичного такси, который сбил трех человек на улице Покровка, протащив одного пострадавшего около 100 метров по асфальту. Виновника ДТП уже задержали — как оказалось, он не числится ни в одном таксомоторном парке и не имеет водительских прав.

Находившийся за рулем Kia Rio 20-летний мигрант выехал на тротуар и сбил двух убиравших снег рабочих и пешехода. С места он скрылся, причем одного из пострадавших еще около 100 метров волочил под машиной. На кадрах видно, как водитель остановился, бросил получившего травмы мужчину посреди дороги и уехал. Немногим позже он небрежно высадил пассажиров.

Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В пресс-службе агрегатора "Яндекс.Такси" рассказали, что сбивший людей автомобиль принадлежит таксопарку "ВидеКи". Последний раз эта машина выполняла заказ "Яндекс.Такси" 4 декабря. Московская административная дорожная инспекция пообещала проверить таксомоторную компанию.