Биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринте

В словенской Поклюке продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Разыграны награды в гонке на 10 км у мужчин. Александр Логинов занял третье место.

Блестящую гонку провел Александр Логинов. Хороший ход, быстрая и точная стрельба принесли Александру, а вместе с ним и сборной России первую награду нового сезона. Александр мог стал и вторым, но проиграл всего три десятых секунда французу Антонену Гигонна.

Победу одержал Йоханнес Бё, которому не помешал промах при стрельбе стоя. Норвежец выиграл у ближайшего преследователя Гигонна 16,1 секунды. Мартен Фуркад выступил неудачно, но французы не остались наград. Молодой Антонен Гигонна заоевал серебро.

Остальные наши биатлонисты выступили слабее Логинова. Евгений Гараничев стал 22-м. 27-й результат у Матвея Елисеева. Эдуард Латыпов занял 43 место. Дмитрий Малышко (69) и Алексей Слепов (75) не попали в число 60 лучших и не выступят в гонке преследования.