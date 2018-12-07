Госиспытания новой субмарины "Ясень-М" начнутся в 2019 году

Первая модернизированная подводная лодка проекта "Ясень-М" под названием "Казань" должна отправиться на государственные испытания летом 2019 года. В рамках тестов субмарина должна будет уничтожить надводные и наземные цели ракетами "Оникс" и "Калибр". Также в перечне проверок – пуск торпед с системой самонаведения по подводной мишени, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас "Казань" на заводских испытаниях и должна еще несколько раз выйти в море. Постановка подлодки на вооружение состоится не раньше конца следующего года.

"Ясень-М" — серия многоцелевых атомных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами. Эти корабли сформируют самую мощную ударную группировку на российском ВМФ. Первый "Ясень", правда без литеры М, уже служит на Северном флоте и выполняет боевые задачи в разных районах Мирового океана. Об этом рассказал командующий Военно-морскими Силами РФ Владимир Королев.

Точной информации о подлодках "Ясень-М" нет. По данным из открытых источников, длина корабля – 120 метров, водоизмещение — около 8 тысяч тонн. Вооружение – вертикальные пусковые установки крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".