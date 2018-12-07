Заговоров нет: Россия пообещала Греции поддержку

Президент России Владимир Путин отверг предположения о том, что РФ устраивает заговоры против Греции, он назвал это нонсенсом и чушью.

Москва изначально не была согласна с основаниями высылки российских дипломатов, заявил он по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Российский лидер отметил, что вопросы, которые возникают у спецслужб, можно урегулировать "без всяких театральных жестов". "Надеюсь, что эта страница, действительно, перевернута", — добавил Путин.

При этом, отметил он, ситуация с взаимной высылкой дипломатов не помешала двум странам работать и строить отношения, в том числе и экономические, для которых важнее "надежность самой экономики, устойчивость политической системы и гарантия вложений в крупные проекты".

Россия поддерживает позицию Греции, которая проводит последовательную линию на укрепление экономики, и будет делать это дальше. Путин отметил, что Греция сейчас переживает тяжелый период и заверил, что Россия будет рада, если все трудности будут преодолены.

Пресс-конференцию Путина и Ципраса транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.