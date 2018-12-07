Авария с летальным исходом на федеральной трассе в Калужской области попала на видео

Вечером в минувший четверг, 6 декабря, на трассе М-3 "Украина" в Калужской области произошла авария, унесшая жизнь одного из ее участников.

На записи, сделанной регистратором очевидца, можно наблюдать, как водитель фуры Mercedes выехал на полосу встречного движения, после чего не справился с управлением и не сумел вернуться в свой ряд.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, на "встречке" Mercedes столкнулся с автомобилем-цистерной Freightliner, после чего в последнего врезался грузовик DAF, прицеп предполагаемого виновника ДТП задел Fiat, из которого и велась съемка.

В результате произошедшего погиб 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Freightliner.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.