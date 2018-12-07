Булгаков, живопись и высокая мода: ВДНХ открывает зимний выставочный сезон

На ВДНХ открываются сразу четыре необычных экспозиции, в которых собраны полотна русских художников, рукописи Булгакова и модные наряды от кутюрье эпохи 80-х.

Первый этаж павильона "Рабочий и колхозница" погрузился во тьму, сквозь которую в пятнах света проявляется знакомая история: личные вещи, документы и рукописи Михаила Булгакова. Пробираясь по коридорам "нехорошей квартиры", зритель собирает портрет самого мистического писателя начала XX века.

Простота, искренность и все пронизывающий юмор — здесь собраны десятки воспоминаний современников. Кажется, в них описаны разные люди. Но если посмотреть под правильным углом, становится понятно: множество слов, фрагментов и мнений складываются в единый образ писателя. Эта экспозиция открывает зимний выставочный сезон ВДНХ.

Этажом выше разместились 130 полотен из собрания Самарского художественного музея. Москвичи увидят их впервые. Жанры самые разные: от классики XVIII века до авангарда и соцреализма.

"Руководствуясь принципом прошлых лет, когда на ВДНХ привозили все самое лучшее, что есть в различных областях, проецируем этот прием на тему искусства", — объясняет Екатерина Мочалина, руководитель Департамента музейно-выставочной деятельности ВДНХ.

Этой зимой на территории ВДНХ будут открыты сразу четыре выставки. "Взлетной площадкой" для молодых художников стал павильон "Космос". Вместо орбитальных станций и кораблей зрителю предлагают пройти метаморфический путь: белые полотна с темными силуэтами похожи на облака и грозовое небо. Пугающий разговор о хрупкости человеческой жизни.

А недавно отреставрированный павильон "Гидрометеорология" превратился в дом высокой моды. Просторный выставочный зал заполнили стразы и пайетки — более 150 нарядов лучших кутюрье 80-х годов. Выставки будут работать весь зимний сезон по март включительно.