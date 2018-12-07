Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент уже провел встречу с Лимаренко.

Ранее Лимаренко возглавлял инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE, уточняет ТАСС.

С 2015 года Сахалинскую область возглавлял Олег Кожемяко. В сентябре 2018 года он стал временно исполняющим обязанности главы Приморского края. До настоящего момента обязанности губернатора Сахалина исполняла председатель правительства региона Вера Щербина.

Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове в семье военного летчика. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности "жидкостные реактивные двигатели".

Свою карьеру начал во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 (Саров). С 2007 года работал в руководстве госкорпорации "Росатом". Является автором более 25 научных работ. Награжден орденом Почета. Женат, имеет трех сыновей.