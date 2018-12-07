Тема:
Ротация губернаторов 36 минут назад
Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко
Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент уже провел встречу с Лимаренко.
Ранее Лимаренко возглавлял инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE, уточняет ТАСС.
С 2015 года Сахалинскую область возглавлял Олег Кожемяко. В сентябре 2018 года он стал временно исполняющим обязанности главы Приморского края. До настоящего момента обязанности губернатора Сахалина исполняла председатель правительства региона Вера Щербина.
Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове в семье военного летчика. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности "жидкостные реактивные двигатели".
Свою карьеру начал во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 (Саров). С 2007 года работал в руководстве госкорпорации "Росатом". Является автором более 25 научных работ. Награжден орденом Почета. Женат, имеет трех сыновей.
Ранее по теме
-
На выборы губернатора Алтая закладывают 160 млн рублей6 месяцев назад
-
Молодость и опыт: президент поменял губернаторов еще в двух регионах6 месяцев назад
-
Путин назначил врио амурского и алтайского губернаторов6 месяцев назад
-
Алтайский губернатор подал в отставку6 месяцев назад
-
Эффективная кадровая политика: два региона возглавили молодые губернаторы6 месяцев назад
-
Дмитрий Артюхов стал врио главы ЯНАО6 месяцев назад
Сейчас
Вместо Меркель ХДС будет возглавлять Крамп-Карренбауэр
Картина дня
-
ФСИН проверяет новые фото Цеповяза
- Митрополит Онуфрий вернул приглашение Варфоломея
- Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи
- Литва ввела санкции против России
- В деятельности Фонда Сокурова не нашли нарушений
Самое читаемое
-
Похмельный или травмирующийся: названы 5 типов алкоголиков. Какой из них ты?
- Охотящийся на женщин маньяк пойман на московском вокзале. Видео
- Смерть на морозе: футболист перед гибелью поругался с таксистом
- Куклы лишают работы ночных бабочек. Видео
- Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо в самолете
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- На старые машины предложили отменить транспортный налог
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- Volkswagen прекращает российские продажи дизельных Tiguan
Вести.Экономика
-
ФРС готовится спасти рынки от краха?
- Морские торговые пути: 9 главных артерий мировой торговли
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Путин: страны ЕАЭС согласовали создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов
- США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- Почему кардио - лучшая антивозрастная тренировка
Вести в 20.00
-
Саммит ЕАЭС сплотила выгода
- Торговое перемирие США и Китая нарушено в первый же день
- 5 часов на 40-градусном морозе: опасные гастроли верблюда Славика
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Россиянам придется регистрировать смартфоны. Платно
Вести-Москва
-
Задержан таксист, сбивший трех человек в центре Москвы
- Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете
- Под Домодедовом ради нового карьера уничтожили густой лес
- В столице простились с классиком отечественной словесности Андреем Битовым
- Афиша на выходные: "Город зимы", селедка под шубой и дикие кошки среди цветов
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения