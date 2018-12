Трамп решил помериться с Мюллером докладами

Президент США Дональд Трамп пригрозил сделать "ответный доклад" на ожидаемый доклад специального прокурора Роберта Мюллера, проводящего в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что хочет обезопасить от подобных расследований будущих президентов США.

We will be doing a major Counter Report to the Mueller Report. This should never again be allowed to happen to a future President of the United States!