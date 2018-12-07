Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете

Стали известны новые подробности ЧП на рейсе Москва-Симферополь: во время полета одной из пассажирок стало плохо, она потеряла сознание, и на помощь ей пришел певец Александр Розенбаум. Он медик по образованию и в молодости 5 лет отработал врачом скорой помощи. Розенбаум оценил ситуацию на борту и сделал девушке искусственное дыхание.

В соцсетях сам артист написал, что не видит в случившемся ничего особенного, так как оказать помощь — это святая обязанность любого медика, который оказывается рядом.

"Вчера на рейсе одному из пассажиров стало плохо. Наши бортпроводники обратились по громкой связи с вопросом, есть ли на борту медики. Один из пассажиров откликнулся", — сообщил Максим Фетисов, пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот".

Корреспонденту телеканала "Россия 1" удалось найти пострадавшую — ее зовут Ольга, ей 30 лет. Как рассказала сама пострадавшая, она перенесла операцию, рано выписалась, перенервничала и поэтому потеряла сознания. Но после того, как Розенбаум оказал первую помощь, кризис миновал.

"Я его увидела в тот момент, когда уже практически пришла в себя. Он меня успокоил, не отходил от меня, стоял на одном колене возле меня. После чего молодой человек из соседнего ряда уступил ему место, и он остался рядом со мной", — описала ситуацию Ольга Богданова.