Путин поднял тост за великий российский народ

За благополучие и великий многонациональный российский народ предложил тост президент России Владимир Путин. На торжественной церемонии в Кремле он поднял фужер за Героев Отечества, за благополучие их и их близких.

День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря. По мнению главы российского государства, этот день будет и впредь служить одним из символов преемственности героических традиций и побед России. Путин заверил, что Россия вспоминает в этот день и легендарных, и неизвестных героев сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войны, сражавшихся в Афганистане воинов-интернационалистов и тех, кто воевал и воюет с террористами как внутри страны, так и в Сирии.

Президент России подчеркнул, что Россия гордится мужеством и доблестью своих героев, а порой и их не показной скромность.

"Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России, — заявил Путин. — И склоняем голову перед теми, кто погиб в бою — погиб в своем окопе, на своей высоте, не побоялся собой заслонить товарища, но не отступил, помним тех, кого уже нет рядом с нами".

Прямую трансляцию с церемонии в Кремле вел канал "Россия 24". Владимир Путин извинился перед собравшимися за свой плотный график, который не дает ему возможности больше времени провести с гостями праздника. После этого он направился на церемонию вручения премии Русского географического общества, которая также проходит в Кремле. Церемония также транслируется в эфире канала "Россия 24". До этого у Владимира Путина были переговоры с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.