"Исход летальный": в московском метро сообщили об инциденте с пассажиром

На станции "Минская" Солнцевской ветки Московского метрополитена на рельсы упал пассажир.

В Twitter на странице метро сообщалось, что из-за этого интервалы движения поездов на линии были увеличены. В 18:29 движение было восстановлено.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, человек, упавший на рельсы, погиб. "Исход летальный", — сказал собеседник агентства.

По данным "Интерфакса", мужчина упал на рельсы по собственной неосторожности. Он стоял на краю платформы, споткнулся и упал под прибывающий поезд.