Конькобежец Павел Кулижников одержал еще одну победу на Кубке мира

На проходящем в польском городе Томашове третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту Павел Кулижников победил на дистанции 1 000 метров. Ранее Павел выиграл соревнования на пятисотке.

Павел Кулижников пробежал километр за 1 минуту 9,238 секунды, что принесло ему золотую медаль. Павел выиграл у серебряного призера голландца Кая Фербая 0,68 секунды. Третье место у норвежца Хаварда Лорентцена.

Денис Юсков стал пятым, Виктор Муштаков – восьмым. 12 место у Виктора Лобаса.