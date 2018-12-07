КХЛ. "Автомобилист" был сильнее "Амура"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Екатеринбурге. "Автомобилист" принимал "Амур" из Хабаровска и добился нелегкой победы с результатом 5:4.

Франсис Паре в первом периоде и Найджел Доус во втором забросили по шайбе, обеспечив "Автомобилисту" заметный перевес. Но Игорь Руденков, не дожидаясь второго перерыва, один гол отыграл. В третьем периоде Паре оформил дубль – 3:1. "Амур" ответил голами Кирилла Рассказова и Вячеслава Ушенина. До истечения основного времени соперники обменялись голами – у хозяев шайбу забросил Стефан Да Кошта, в составе хабаровчан шайбу забросил Томаш Загорна.

В основное время ничья 4:4. Соперникам пришлось продолжит выяснение отношений в дополнительном периоде. На второй минуте овертайма защитник Денис Бодров принес "Автомобилисту" победу 5:4.

"Автомобилист" набрал59 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. У "Амура" 25 очков и предпоследнее, 12-е место.